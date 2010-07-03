МЧС предупредило о тумане в четверг утром в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Туман с ухудшением видимости ожидается местами в Московской области утром 11 апреля.

Как сообщает пресс-служба МЧС по области, видимость будет ограничена 200-500 метрами.

Водителям рекомендовали снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

Также необходимо включить противотуманные фары и отказаться от лишних маневров.

По данным Гидрометцентра, в ночь на четверг температура упадет до плюс 3−5 градусов.