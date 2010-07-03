Москвичам разрешили заменить зимнюю резину

Зимнюю резину можно заменить на летнюю при одном условии – необходимо исключить длинные поездки за город ночью. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что в конце недели температура ночью будет близка к нулевым отметкам, однако днем она будет выше нуля.
"Если люди живут дневной жизнью, а не ночной, то температура в общем уже вполне нормальная – выше пяти градусов", – заявил Вильфанд.
Это касается и жителей Подмосковья, которые не ездят по лесным дорогам, где пока лежит снег, резюмировал синоптик.
Ранее в ЦОДД предупредили автомобилистов о появлении на столичных дорогах мотоциклистов. Байкеры не стали дожидаться официального открытия сезона. При этом многие автомобилисты еще не перестроились на летний стиль вождения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.