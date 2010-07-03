Москвичам разрешили заменить зимнюю резину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимнюю резину можно заменить на летнюю при одном условии – необходимо исключить длинные поездки за город ночью. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в конце недели температура ночью будет близка к нулевым отметкам, однако днем она будет выше нуля.

"Если люди живут дневной жизнью, а не ночной, то температура в общем уже вполне нормальная – выше пяти градусов", – заявил Вильфанд.

Это касается и жителей Подмосковья, которые не ездят по лесным дорогам, где пока лежит снег, резюмировал синоптик.

Ранее в ЦОДД предупредили автомобилистов о появлении на столичных дорогах мотоциклистов. Байкеры не стали дожидаться официального открытия сезона. При этом многие автомобилисты еще не перестроились на летний стиль вождения.

