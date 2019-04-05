Как подготовить к сезону автомобиль и мотоцикл

В первую неделю апреля в Москве установилась теплая и сухая погода, поэтому автомобилисты и мотоциклисты начинают готовить транспорт к летнему сезону. Как "оживить" автомобиль и мотоцикл после зимы, читайте в нашем материале.

Провести водные процедуры

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

После долгой зимы, которая в Москве обычно длится вместо трех месяцев больше четырех, необходимо хорошо помыть автомобиль или мотоцикл. Причем обычной или комплексной мойкой не обойдешься, так как за зиму на кузове образуется жирная пленка из примеси соли и песка. По словам специалистов, для того, чтобы убрать эту пленку, нужно после помывки обезжирить корпус транспортного средства.

У автомобиля также стоит почистить подкапотное пространство, а у мотоцикла – двигатель и связанные с ним системы. Не стоит забывать также отполировать автомобиль или мотоцикл, чтобы восстановить защитный слой лакокрасочного покрытия. Причем полировку можно сделать даже собственноручно, сэкономив на этом значительную сумму.

Проверить кузов и днище

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, автомобиль необходимо внимательно осмотреть на наличие царапин и вмятин, которые могли образоваться зимой.

"Вполне вероятно, что такая царапина, которую вы просто не увидели под слоем снега и грязи, может "зацвести". Поэтому нужно проверять автомобиль на наличие каких-то ржавых точек и очагов, тогда уже надо принимать меры, чтобы этот очаг не распространился дальше", – пояснил эксперт.

Также эксперт добавил, что хорошо бы проверить состояние нижней части автомобиля, воспользовавшись подъемником или ямой.



Игорь Моржаретто автоэксперт Возможно, зимой, выбираясь из сугроба, вы повредили рычаг или защиту картера. Хорошо бы посмотреть, нет ли подтеков на сальниках.

Также специалисты советуют обратить особое внимание на состояние подвески, которая за зиму может изрядно разболтаться. Первое, что проверяется, это подшипники ступицы – центральный элемент ходовой части автомобиля. Неисправная деталь может заблокировать колесо во время движения, или просто оно может вылететь.

Руководитель движения "МотоМосква" Андрей Иванов также добавил, что необходимо проверить состояние смазки и то, не заржавели ли некоторые детали мотоцикла.

Поменять масло и свечи

Глава мотодвижения Андрей Иванов пояснил, что всем мотоциклистам стоит поменять моторное масло после зимнего простоя.

"После долгой зимы ничего хорошего в двигателе не останется. Также важно проверить, чтобы двигатель звучал ровно. Если за зиму двигатель ни разу не заводился, хотя это рекомендуется делать хотя бы иногда, могут возникнуть некоторые сложности, например, нужно будет поменять свечи", – отметил он.

Игорь Моржаретто добавил, что заменить масло не помешает и автомобилистам, а особое внимание нужно уделить тормозной жидкости.



Игорь Моржаретто автоэксперт Если у вас не новый автомобиль, и обязательство технического обслуживания (ТО) не привязано к конкретному пробегу, то лучше совместить техобслуживание с наступлением теплого сезона, чтобы поменять масло, посмотреть на технологические жидкости, поменять нужные фильтры.

Зарядить аккумулятор

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Как правило, сильные зимние морозы могут существенно повлиять на работу аккумулятора транспортного средства. Данной процедурой не стоит пренебрегать как автомобилисту, так и владельцу мотобайка.

Мотоэксперт пояснил, что нужно проверить работоспособность всех электроприборов у транспортного средства.

"Самая распространенная проблема мотоцикла – это неработающий аккумулятор, из-за чего мотоцикл не заведется. У большинства мотоциклистов они изнашиваются за зиму, потому что не все мотоциклисты, как и автомобилисты, правильно их обслуживают. Обычно байкеры приходят весной в гараж, а аккумулятор разряжен", – отметил он.





Андрей Иванов руководитель движения "МотоМосква" Поэтому нужно озадачиться специальным пусковым устройством размером с два телефона – так называемым пускачом. Он подсоединяется к аккумулятору – и двигатель заводится. Лучше иметь его с собой, даже если мотоцикл завелся в гараже.

Поменять шины

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Несмотря на то, что в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют повременить со сменой зимней резины на летнюю до середины апреля, некоторые автомобилисты уже выстроились в очередь на шиномонтаж.

Автоэксперт Игорь Моржаретто пояснил, что перед установкой летних колес нужно проверить их "живучесть", а также заранее записаться на замену покрышек.

"Есть стандарты по высоте протектора (не менее 1,6 миллиметра), это можно померить с помощью штангенциркуля. В среднем резина при пробеге 10 тысяч километров в сезон служит примерно четыре сезона, также есть дорогая резина, которая может выдержать и пять сезонов. Шиномонтаж можно поискать тот, в котором есть бонусы или скидки", – отметил он.

Так как мотоциклисты обычно не меняют сезонную резину, мотоэксперт советует проверить давление в покрышках и состояние протекторов. При этом, Иванов пояснил, что пока лучше повременить со стартом мотосезона.

"Опытные мотоциклисты стараются дождаться первого весеннего дождя, чтобы он хорошо помыл дороги от весенней пыли и остатков соли. Сейчас даже на сухом асфальте колеса часто блокируются при торможении, что нехарактерно для летнего периода. Также нужно быть очень сдержанным, очень спокойным и не переоценивать свои возможности и возможности мотоцикла", – подчеркнул он.

