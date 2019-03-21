Отразится ли на стоимости полиса ОСАГО повышение выплат в 4 раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Речь идет о возмещении ущерба вреда жизни и здоровью после ДТП. Разбираемся, отразится ли повышение выплат на стоимости ОСАГО.

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Два миллиона на здоровье

Предполагается, что поправки о повышении лимита выплат будут внесены в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". В документе сказано, что размер страховой суммы по риску причинения вреда жизни и здоровью граждан необходимо поднять до двух миллионов рублей. На данный момент максимальная выплата при гибели в ДТП на личном авто установлена в размере не более 500 тысяч рублей.

Однако при гибели пассажира на общественном транспорте (в автобусе, в самолете, в поезде и так далее) родственники могут рассчитывать на выплату в размере двух миллионов рублей.

Выплаты по ОСАГО могут увеличить в четыре раза

Кроме того, водителям могут разрешить устанавливать в машине телематические устройства, которые позволят страховым компаниям фиксировать манеру езды автомобилиста, а затем привязывать ее к стоимости полиса.

Документ обсудят 21 марта на заседании президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Если поправки примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Цены вырастут?

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал Москве 24, что повышение лимита может отразиться на стоимости полиса ОСАГО.

"Но рамки существующего тарифного коридора позволяют сделать это повышение без нормативных изменений, то есть потребителям придется платить больше, но для изменений тарифа закон менять не надо будет", – пояснил он.

По его словам, по предварительным расчетам, средняя стоимость полиса повысится на тысячу рублей.



Евгений Уфимцев исполнительный директор РСА Средний взнос по ОСАГО увеличится у кого-то на 600 рублей, у кого-то на две тысячи, но в среднем – на тысячу рублей. Это пока предварительные данные, потому что мы не делали четкого и ясного расчета под эту ситуацию.

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Уфимцев также добавил, что лимит по страховым выплатам можно увеличить уже сейчас на добровольной основе, оформив в страховой компании полис ДОСАГО (дополнительное ОСАГО).

В свою очередь, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов считает, что повышение лимитов выплат – это хорошая идея. Однако, по его мнению, страховые компании могут повысить лимит без увеличения стоимости "автогражданки".

"Мы считаем, что страховые компании не выполняют требование закона об ОСАГО в том, что не менее 80 процентов от страховой премии должны уходить на выплаты пострадавшим. На протяжении многих лет они так и не достигли этой планки и за это время накопили огромные резервы, поэтому они могут увеличить выплаты без увеличения стоимости ОСАГО. Это вполне возможно", – подчеркнул автоэксперт.

