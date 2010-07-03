Выплаты по ОСАГО могут увеличить в четыре раза

В России могут увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза – с 500 тысяч рублей до двух миллионов. Соответствующий законопроект разработало правительство, пишет "Парламентская газета".
Документ обсудят 21 марта на заседании президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В пояснительной записке указывается, что при гибели пассажиров на общественном транспорте родственники имеют право на выплату в размере двух миллионов рублей, а при гибели в ДТП на личном авто – не более 500 тысяч рублей.
В начале марта жителю Ставропольского края удалось отсудить у страховой компании почти 100 тысяч рублей. Мужчина не согласился с размером первоначальной выплаты и обратился в суд.
В качестве аргумента он привел решение Верховного суда РФ, который установил, что цены в справочнике запчастей Российского союза автостраховщиков не соответствовали действительности.
Эксперты полагают, что данный прецедент может привести к пересчету компенсаций, выплаченных с апреля 2016 года по ноябрь 2018 года.
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