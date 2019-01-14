Водителям предложили давать скидку на ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России водителям могут предоставить скидку на заключение договора страхования от несчастных случаев на дорогах, если они пройдут курсы контраварийного вождения. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, передает Агентство "Москва".

"Я приверженец больше того, что если бы водитель проходил технику контраварийного мастерства у лицензированных инструкторов, то это бы могло сказаться на стоимости его страхования: страхования жизни, страхования ОСАГО", – сказал он.

Васильев отметил, что скидки могут мотивировать водителей повышать навыки вождения. Депутат напомнил, что ранее предлагал отправлять на дополнительное обучение тех, кто только получил права.



"По сути, система подготовки водителей должна совершенствоваться, и те изменения, которые сегодня там были опубликованы, больше ужесточают требования подготовки водителя", – сказал он.

По мнению Васильева, это положительно отразится на безопасности на дорогах.

С 9 января в России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО. Согласно указанию ЦБ РФ о расширении тарифного коридора, диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь составляет 2746 – 4942 рубля.

Для владельцев мотоциклов и мотороллеров верхняя граница тарифного коридора снизилась на 10,9 процента. Снизилась и верхняя граница для легковых автомобилей юридических лиц на 5,7 процента, до 2058 – 2911 рублей. Для таксистов тарифный коридор расширился в обе стороны. Теперь он составляет от 4110 до 7399 рублей.