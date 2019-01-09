Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

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Со среды, 9 января, в России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО. Согласно указанию ЦБ РФ о расширении тарифного коридора, диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь составляет 2746 – 4942 рубля.

Для владельцев мотоциклов и мотороллеров верхняя граница тарифного коридора снизилась на 10,9 процента. Снизилась и верхняя граница для легковых автомобилей юрлиц на 5,7 процента, до 2058 – 2911 рублей. Для таксистов тарифный коридор расширился в обе стороны. Теперь он составляет от 4110 до 7399 рублей.

Документ ЦБ также уточняет разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо прежних четырех. Уточняется, что впервые по этому параметру появятся скидки до 7 процентов. Для самых молодых водителей коэффициент увеличится от 1,8 до 1,87.

1 декабря ЦБ утвердил расширение коридора базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Документ предусматривает переход к простой системе присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). Он будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в дальнейшем не будет пересчитываться в течение года.

Также с 9 января повышается в два раза штраф за неоплату парковки в столице – с 2,5 до 5 тысяч рублей. Ранее соответствующие поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях одобрили депутаты Мосгордумы. Штраф решили увеличить вдвое, чтобы он стал соразмерен плате за парковку. Новые тарифы в центре столицы изменились с 15 декабря. Максимальная стоимость часа парковки теперь составляет 380 рублей.

Кроме того, время оплаты парковки сократили с 15 до пяти минут. Также на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатным паркинг остался только по праздничным дням.