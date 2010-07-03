Автовладельцам рекомендовали не спешить "переобуваться"

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам не спешить со сменой резины. Об этом говорится в Twitter ведомства. Заменить ее на летнюю лучше во второй половине апреля.
"Тепло уже близко, но пуховики еще актуальны. То же и с зимней резиной – не стоит переобуваться до середины апреля, пока возможны перепады температур и гололед. Не морозьте машине лапки, пусть ей будет тепло, а вам безопасно", – отметили в ЦОДД.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что климатическая весна придет в Москву не раньше середины апреля, и примерно в этот период растает весь снег.
Однако после потепления 17 марта синоптики предрекли Москве бурное таяние снега. На московских улицах лежат сугробы высотой 21 сантиметр. Все они уже в начале будущей недели могут окончательно исчезнуть.
Понедельник, 18 марта, стал самым теплым днем с начала года. Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до +7 градусов. Предыдущий температурный максимум в Москве пришелся на 9 марта – 6,5 градуса.
Неделя в городе началась с переменной облачности, местами возможны небольшие осадки. В Гидрометцентре предупредили, что гололедица в столице сохранится до конца рабочей недели.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.