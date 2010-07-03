Автовладельцам рекомендовали не спешить "переобуваться"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам не спешить со сменой резины. Об этом говорится в Twitter ведомства. Заменить ее на летнюю лучше во второй половине апреля.

"Тепло уже близко, но пуховики еще актуальны. То же и с зимней резиной – не стоит переобуваться до середины апреля, пока возможны перепады температур и гололед. Не морозьте машине лапки, пусть ей будет тепло, а вам безопасно", – отметили в ЦОДД.

Тепло уже близко, но пуховики ещё актуальны. То же и с зимней резиной - не стоит переобуваться до середины апреля, пока возможны перепады температур и гололёд. Не морозьте машине лапки, пусть ей будет тепло, а вам безопасно.

⠀#цодд #безопасность #весна #москва #транспорт pic.twitter.com/T8vodrTCmD — ЦОДД (@gucodd) 19 марта 2019 г.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что климатическая весна придет в Москву не раньше середины апреля, и примерно в этот период растает весь снег.

Однако после потепления 17 марта синоптики предрекли Москве бурное таяние снега. На московских улицах лежат сугробы высотой 21 сантиметр. Все они уже в начале будущей недели могут окончательно исчезнуть.

Понедельник, 18 марта, стал самым теплым днем с начала года. Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до +7 градусов. Предыдущий температурный максимум в Москве пришелся на 9 марта – 6,5 градуса.

Неделя в городе началась с переменной облачности, местами возможны небольшие осадки. В Гидрометцентре предупредили, что гололедица в столице сохранится до конца рабочей недели.