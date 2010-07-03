Дождливая и облачная погода ожидается в Москве во вторник

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода, местами умеренный дождь и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, 19 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура в городе составит от 4 до 6 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до 0 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла. В ночь на среду может похолодать до минус 2 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что климатическая весна придет в Москву не раньше середины апреля и примерно в этот период растает весь снег.

Однако после потепления в воскресенье, 17 марта, синоптики предрекли Москве бурное таяние снега.

В настоящее время на московских улицах лежат сугробы высотой 21 сантиметр. Все они уже в начале следующей недели могут окончательно исчезнуть.