Названа дата прихода климатической весны в столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москву климатическая весна придет не раньше середины апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Настоящая весна, если мы говорим о том периоде времени, когда температура достигает 13–15 градусов и можно ходить по улице без верхней одежды, придет в Москву не раньше середины апреля", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что на сегодняшний день ночью отмечаются минусовые температуры, а в дневные часы небольшой плюс, поэтому говорить о климатической весне пока рано. Вильфанд добавил, что с 15 по 17 марта ночью ожидается небольшой минус, днем – до 5 градусов тепла.

В понедельник, 18 марта, в городе потеплеет до 5–6 градусов, в некоторых районах температура воздуха может подняться до 8 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что снежный покров в столичном регионе растает не раньше середины апреля.

По его словам, высота снега на 30 процентов меньше нормы, однако водность и плотность – около или больше нормы. В результате снежный покров будет таять очень медленно.

15 марта в столичном регионе ожидается облачная погода, без существенных осадков и до 5 градусов тепла. Будет дуть южный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.