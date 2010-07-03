Остаемся зимовать: снег пролежит в Москве до середины апреля

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Снежный покров в столичном регионе растает не раньше середины апреля. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что высота снега на 30% меньше нормы, однако водность и плотность – около или больше нормы. В результате снежный покров будет таять очень медленно.

Вильфанд указал, что в Москве снег сойдет раньше, поскольку в городе работают коммунальные службы и есть отопление. В столичном регионе же это произойдет в конце марта – начале апреля. В лесах снег пролежит до 10-15 апреля.

Он добавил, что в ближайшую неделю в столице произойдет потепление, однако погоду пока нельзя назвать весенней. Так, днем температура будет положительной, а ночью – отрицательной.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 15 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода, без существенных осадков и до 5 градусов тепла. Будет дуть южный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

