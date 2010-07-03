Москвичей в пятницу ожидает потепление

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, без существенных осадков и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 15 марта.

Как сообщает портал "Метеновости", максимальная температура воздуха в Москве составит 2-4 градусов тепла, по области до плюс 5 градусов.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов.

Будет дуть южный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. При этом синоптики объявили желтый уровень опасности, так как порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.