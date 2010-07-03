Москву ждет потепление до восьми градусов

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Воздух в Москве и области на следующей неделе прогреется до восьми градусов выше нуля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что погода изменится уже в понедельник. "На юге столичного региона будет до плюс восьми градусов, а в Москве будет температура несколько ниже – около шести градусов", – сказал Вильфанд, уточнив, что это выше климатической нормы.

В ближайшие пять дней в регионе днем будут положительные температуры, а ночью – отрицательные. При этом, по словам Вильфанда, весна в Москву пока не пришла.

"Четкой даты, когда придет весна, в марте не бывает. Бывает потепление, бывает похолодание – вот сегодня ночью, например, температура была вполне январская", – пояснил метеоролог.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. В городе ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Как отметила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, снежный покров в столице сойдет не раньше 20–25 марта.

