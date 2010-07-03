Стало известно, когда в Москве растают сугробы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В столице снежный покров сойдет не раньше 20–25 марта, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, на сегодняшний день в Москве снежный покров составляет от 17 до 35 сантиметров, это немого меньше климатической нормы.

"Снег сойдет после 20–25 марта, но никак не раньше, даже если будет очень тепло", – цитирует Позднякову РИА Новости.

Позднякова отметила, что снег будет таять благодаря положительной температуре воздуха, которая установится в городе в предстоящие выходные. Также таянию снега поспособствуют осадки в виде дождя.

Ранее в среду сообщалось, что снег, который выпал в столице за минувшие сутки, растает к воскресенью.

Как напомнили синоптики, накануне вечером на город обрушилась метель. Выпало до 1 сантиметра снега, а так как на улице было ниже нуля, он не растаял. Около 03:00 13 марта снегопад возобновился под влиянием атмосферного фронта. Рано утром в среду в столице выпало около 1 миллиметра осадков, а по области – до 2 миллиметров.