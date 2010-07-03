Стало известно, когда в Москве растают сугробы

В столице снежный покров сойдет не раньше 20–25 марта, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, на сегодняшний день в Москве снежный покров составляет от 17 до 35 сантиметров, это немого меньше климатической нормы.
"Снег сойдет после 20–25 марта, но никак не раньше, даже если будет очень тепло", – цитирует Позднякову РИА Новости.
Позднякова отметила, что снег будет таять благодаря положительной температуре воздуха, которая установится в городе в предстоящие выходные. Также таянию снега поспособствуют осадки в виде дождя.
Ранее в среду сообщалось, что снег, который выпал в столице за минувшие сутки, растает к воскресенью.
Как напомнили синоптики, накануне вечером на город обрушилась метель. Выпало до 1 сантиметра снега, а так как на улице было ниже нуля, он не растаял. Около 03:00 13 марта снегопад возобновился под влиянием атмосферного фронта. Рано утром в среду в столице выпало около 1 миллиметра осадков, а по области – до 2 миллиметров.
"Климат-контроль": какая погода ждет москвичей на этой неделе
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.