Снег исчезнет из Москвы в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снег, который выпал в столице за минувшие сутки, растает к воскресенью. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Как напомнили синоптики, накануне вечером на город обрушилась метель. "Казалось, что снегу не будет и конца, но осадки были кратковременными, к 21:00 снег в городе прекратился", – сказано в сообщении.

Выпало до 1 сантиметра снега, а так как на улице было ниже нуля, он не растаял. Около 03:00 13 марта снегопад возобновился под влиянием атмосферного фронта. Рано утром в среду в столице выпало около 1 миллиметра осадков, а по области – до 2 миллиметров.

За минувшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил 1–2 сантиметра, уточнили специалисты. В результате к утру 13 марта на ВДНХ высота сугробов равнялась 23 сантиметрам, на Балчуге – 17 сантиметрам, а в Тушине – 35 сантиметрам.

"Но зима напрасно пугает жителей столицы: тепло спешит в центр России", – успокоили горожан синоптики. По прогнозам, потепление начнется днем в четверг, 14 марта, а к воскресенью даже средняя суточная температура воздуха станет положительной. С приходом оттепели от вновь выпавшего снега "не останется и следа", отметили метеорологи.

Как ранее сообщили в Гидрометцентре России, пик похолодания придется на ночь на 14 марта, когда температура воздуха опустится до 9 градусов мороза. Однако уже в четверг в Москву станет теплее. Небо затянут облака, вырастет вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. При этом, по его словам, вплоть до воскресенья температура воздуха будет повышаться.