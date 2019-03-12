Москву охватывает метель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сильная метель, сопровождаемая порывистым ветром, накрыла Москву во вторник вечером. Как сообщает сайт "Метеовести", ухудшение погоды связано с вторжением циклона.
"Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над югом Архангельской области", – уточнили синоптики.
Снег ожидается в столице и ночью, возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура в столице опустится до 2-4 градусов ниже нуля, в Подмосковье – до 6 градусов мороза. На дорогах гололедица.
По прогнозам синоптиков, пик похолодания придется на среду, 13 марта. Гидрометцентр России уточняет, что температура воздуха в ночь на четверг, 14 марта, опустится до девяти градусов мороза.
После небольшого похолодания в Москву вернется оттепель
Сырая и пасмурная погода сохранится до конца недели. По словам специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, начиная с четверга, в Москву вернется весна. Облаков в небе станет больше, возрастет вероятность осадков в смешанной фазе, переходящие в дожди. Температура воздуха будет постепенно повышаться. К воскресенью, по предварительным прогнозам, воздух прогреется до семи градусов тепла.
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