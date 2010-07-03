Столичных водителей предупредили о гололедице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Москве во вторник, 12 марта, ожидаются небольшие осадки и гололедица. В этой связи жителей столичного региона призывают быть внимательными на дорогах. Об этом говорится в Twitter транспортного комплекса города.



Доброе утро! На улице -2 С, облачно. Днем ожидается похолодание до -3 С, переменная облачность, небольшие осадки. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Хорошего дня!#погода #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 12 марта 2019 г.

В столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Температура начнет падать со вторника, 12 марта. Пик похолодания придется на среду, 13 марта. Температура опустится до нуля градусов, а в ночь на четверг – до девяти градусов мороза.

Как отметили в центре погоды "Фобос", причиной похолодания станет вторжение балтийского циклона. При этом в конце текущей недели вновь вернется теплая погода. Ожидается до девяти градусов тепла.

Ранее в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности на 12 марта. Синоптики предупреждали о сильном ветре скоростью 5-10 метров в секунду. Кроме того, во вторник в столичном регионе пройдет мокрый снег.

