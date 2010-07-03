Столичных водителей предупредили о гололедице

В Москве во вторник, 12 марта, ожидаются небольшие осадки и гололедица. В этой связи жителей столичного региона призывают быть внимательными на дорогах. Об этом говорится в Twitter транспортного комплекса города.
Доброе утро! На улице -2 С, облачно. Днем ожидается похолодание до -3 С, переменная облачность, небольшие осадки. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Хорошего дня!#погода#Москва
В столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Температура начнет падать со вторника, 12 марта. Пик похолодания придется на среду, 13 марта. Температура опустится до нуля градусов, а в ночь на четверг – до девяти градусов мороза.
Как отметили в центре погоды "Фобос", причиной похолодания станет вторжение балтийского циклона. При этом в конце текущей недели вновь вернется теплая погода. Ожидается до девяти градусов тепла.
Ранее в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности на 12 марта. Синоптики предупреждали о сильном ветре скоростью 5-10 метров в секунду. Кроме того, во вторник в столичном регионе пройдет мокрый снег.
Ближайшие дни могут стать последними холодными этой весной
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.