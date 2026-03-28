28 марта, 08:44

Происшествия

Ребенок погиб в Ярославской области в результате атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ребенок погиб в результате атаки БПЛА в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, малыш во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. При этом его родители поучили ранения. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также ранения получила жительница соседнего дома. Губернатор уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В общей сложности, как сообщил Евраев, над регионом было уничтожено свыше 30 дронов. В результате атаки оказались повреждены несколько жилых домов и торговый объект.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 28 марта 155 украинских дронов над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областями, а также над Крымом и территорией Московского региона.

Читайте также


Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

