Ребенок погиб в Ярославской области в результате атаки БПЛА

Ребенок погиб в результате атаки БПЛА в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, малыш во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. При этом его родители поучили ранения. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также ранения получила жительница соседнего дома. Губернатор уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В общей сложности, как сообщил Евраев, над регионом было уничтожено свыше 30 дронов. В результате атаки оказались повреждены несколько жилых домов и торговый объект.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали в ночь на 28 марта 155 украинских дронов над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областями, а также над Крымом и территорией Московского региона.

