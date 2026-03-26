26 марта, 06:48
Мирная жительница погибла в результате атаки БПЛА в Брянской области
Мирная жительница погибла в результате атаки украинских дронов-камикадзе по селу Зерново в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшей. Он добавил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
Этой ночью атаке беспилотников также подверглась Ленинградская область. Подразделения ПВО уничтожили более 20 дронов над Киришским районом. Повреждения зафиксированы в промышленной зоне.
В Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Белянка. В результате ранения получила мирная жительница, ее доставили в местную больницу.