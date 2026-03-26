Женщина пострадала при атаке БПЛА по автомобилю в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинский FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Белянка в Белгородской области. В результате ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медпомощь. В результате атаки был поврежден и сам автомобиль.

Этой ночью подразделения ПВО также уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над территорией Ленинградской области. Отражение атаки велось над Киришским районом, повреждения зафиксированы в промышленной зоне.

Ранее объекты энергетической инфраструктуры Белгорода подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалисты зафиксировали перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.