26 марта, 04:56
Женщина пострадала при атаке БПЛА по автомобилю в Белгородской области
Украинский FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Белянка в Белгородской области. В результате ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медпомощь. В результате атаки был поврежден и сам автомобиль.
Этой ночью подразделения ПВО также уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над территорией Ленинградской области. Отражение атаки велось над Киришским районом, повреждения зафиксированы в промышленной зоне.
Ранее объекты энергетической инфраструктуры Белгорода подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалисты зафиксировали перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.