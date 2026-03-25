Пожар произошел в порту Усть-Луга в Ленобласти из-за атаки БПЛА

Возгорание произошло в порту Усть-Луга Ленинградской области после удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В регионе продолжается боевая работа средств ПВО. На момент публикации над областью уничтожено уже 33 дрона.

Регион подвергся атаке вражеских беспилотников в ночь на 25 марта. На его территории действует опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета.

Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, это также сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.