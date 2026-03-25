25 марта, 05:34
Пожар произошел в порту Усть-Луга в Ленобласти из-за атаки БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возгорание произошло в порту Усть-Луга Ленинградской области после удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
В регионе продолжается боевая работа средств ПВО. На момент публикации над областью уничтожено уже 33 дрона.
Регион подвергся атаке вражеских беспилотников в ночь на 25 марта. На его территории действует опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета.
Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, это также сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.