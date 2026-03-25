Средства ПВО уничтожили 8 беспилотников в Ленобласти

Силы ПВО уничтожили 8 вражеских беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено. При этом работа систем ПВО продолжается. В регионе по-прежнему действует опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета.

В связи с этим в петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, эти ограничения также сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.

Ранее ВСУ с помощью беспилотников атаковали 5 муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали 6 мирных жителей.

Вечером 24 марта подразделения ПВО уничтожили 139 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Вражеские дроны были сбиты над семью регионами страны.