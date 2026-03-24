Пять мирных жителей пострадали в результате атак БПЛА в Белгородской области

Украинские войска с помощью беспилотников атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В частности, в поселке Ракитное количество пострадавших сотрудников МЧС при атаке ВСУ увеличилось с одного до четырех человек. В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль – двух пострадавших бойцы самообороны доставили в местную больницу.

В Шебекино после атак БПЛА оказался посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия. Кроме того, повреждена кровля частного дома. В селе Архангельское беспилотник атаковал частный дом, а в селе Новая Таволжанка были повреждены два автомобиля.

В Белгородском округе в селе Николаевка от атаки БПЛА повреждены крыша хозпостройки, легковой автомобиль и гараж, в селе Красный Октябрь – пробита крыша соцобъекта. В селе Бессоновка из-за взрыва дрона повреждены четыре машины на территории предприятия, а в поселке Политотдельский – поврежден инфраструктурный объект.

В Грайворонском округе в селе Смородино взрыв БПЛА повредил окна и забор частного дома, в селе Дорогощь FPV-дрон выбил окна и повредил забор еще одного частного дома. В Грайвороне были повреждены два частных дома, хозпостройка и легковой автомобиль, в селе Замостье – две машины, хозпостройки и заборы двух домов.

Еще четыре частных дома и два автомобиля оказались повреждены после ударов беспилотников по поселку Ракитное. Помимо этого, в поселке Борисовка повреждения получили коммерческий объект и четыре автомобиля.

Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотников поселок Сосница Севского района в Брянской области. Удары наносились по территории АПХ "Мираторг". В результате атаки пострадали два сотрудника предприятия.

В Курской области два человека пострадали в результате атаки украинских сил по городу Рыльск. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, мужчину госпитализировали в областную больницу.