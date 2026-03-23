Новости

Новости

23 марта, 06:56

Происшествия

Украинские беспилотники ударили по заводу "Мираторга" в Брянской области

Фото: 123RF.com/aapsky

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников поселок Сосница Севского района в Брянской области. Удары наносились по территории АПХ "Мираторг", рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки пострадали два сотрудника предприятия. Раненых доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также были повреждены два грузовых автомобиля. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Минувшей ночью атаке вражеских БПЛА подверглась также Ленинградская область. Всего над регионом удалось уничтожить более 50 беспилотников ВСУ.

В Гатчинском районе после падения одного из БПЛА ударная волна повредила остекление в трех квартирах в деревне Изора. В порту Приморска была повреждена емкость с топливом, в результате чего возникло возгорание. На место ЧП уже прибыли пожарные подразделения.

