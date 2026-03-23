Бойцы Росгвардии сбили БПЛА, пытавшийся атаковать белгородского губернатора

Сотрудники Росгвардии сорвали попытку атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по месту встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского округа 21 марта. В результате погибли 4 женщины. Еще одна была ранена – ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Украинские войска попытались вновь атаковать село во время встречи Гладкова с местными жителями. Дрон уничтожили с помощью стрелкового оружия. Беспилотник сдетонировал в воздухе, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее мирный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Врачи оказали ему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Еще два человека были ранены в результате атаки ВСУ по городу Рыльск в Курской области. Кроме того, во время атаки были повреждены автомобиль и хозпостройка. На месте происшествия работают оперативные службы.