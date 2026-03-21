21 марта, 20:30
Еще две женщины погибли в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Из-под завалов попавшего под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) соцобъекта в Белгородской области извлекли тела еще двух погибших женщин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Таким образом, число жертв увеличилось до четырех.
Обстрел ВСУ в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области произошел 21 марта. В результате случившегося погибли две женщины.
Еще одна женщина оказалась ранена. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Уточнялось, что здание соцобъекта разрушено, огнем уничтожен объект торговли.
