13 мая, 07:55

Город

Участники гастропрограммы фестиваля "Московская весна" поддержали бойцов СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичные предприниматели, представлявшие свои гастрономические проекты на фестивале "Московская весна", перечислили часть заработанных средств на закупку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль проходил с 1 по 11 мая на площадках по всему городу, а его центральной точкой стал Тверской бульвар, где развернулось кулинарное путешествие по регионам России.

Ветеран СВО и владелец чеченской кухни "Даар" Руслан Ацаев установил на площадке свой гастрономический домик. Посетители смогли попробовать там хиты фестиваля – чепалгаш с сыром и шпинатом, а также хингалш со сладкой тыквой. Еще до участия в боевых действиях Ацаев собирал продукты длительного хранения, а сейчас продолжает миссию поддержки, самостоятельно доставляя посылки в зону боевых действий.

Бурятскими буузами – узнаваемым национальным брендом – москвичей и туристов угощал Дамдин Дашиев, владелец сети "Орда". Предприниматель на постоянной основе навещает раненых земляков в столичных военных госпиталях. От них Дашиев получает актуальную информацию о потребностях подразделений. Если раньше упор делался на продукты, то теперь работа ведется строго по заявкам: ресторатор закупал технику, дроны и лично сопровождал грузы на передовую.

Компания "Азбука Севера" представила на фестивале якутские специалитеты: салат "Индигирка" из муксуна, уху на костре и эффектный десерт "Мороженое из вечной мерзлоты", который готовили прямо на глазах у гостей с применением жидкого азота. По словам основателя компании Данилы Козлова, часть полученной на фестивале выручки регулярно направляется на нужды фронта с самого начала операции.

В частности, за последние полгода по целевым запросам военнослужащих были закуплены источники бесперебойного питания и рации. В общей сложности бизнес передавал бойцам одежду, генераторы, средства связи, мотоциклы, квадроциклы и автомобили.

Отмечается, что предприниматели получают торговые места на московских фестивалях бесплатно. Сэкономленные на аренде средства многие из них жертвуют в благотворительные фонды, помогающие российской армии.

Многие владельцы малого бизнеса не ограничиваются финансовой поддержкой, лично выезжая в новые регионы с гуманитарными миссиями и передавая военнослужащим продукцию собственного производства.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что фестиваль "Московская весна" посетили около 2 миллионов человек. Программа мероприятия включала концерты, читки фронтовых стихов, театральные постановки, спортивные состязания, творческие и кулинарные занятия.

