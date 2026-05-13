РИА Новости: Швейцария может ограничить пребывание российских дипломатов сроком в 5 лет

Швейцария может ограничить пребывание российских дипломатов сроком в 5 лет, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По его данным, есть определенные признаки того, что швейцарские власти будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами – эта идея обсуждается в Евросоюзе (ЕС), и швейцарцы ее поддерживают.

Уточнялось, что по истечении этого срока дипломат больше не сможет работать в Европе. При этом российские диппредставители уже сталкивались с подобными случаями.

"Человек 5 лет отработал, и в продлении документов ему отказали, дали месяц на сборы. Все делается вокруг этих визовых игр. К сожалению, Швейцария не осталась в стороне от этих процессов", – пояснил собеседник журналистов.

Ранее Швейцария ввела санкции в отношении 9 высокопоставленных российских военных. Меры вступили в силу 1 апреля 2026 года в 23:00 по местному времени (2 апреля в 00:00 по московскому. – Прим. ред.).