13 мая, 09:13
Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропортах Внуково и Домодедово
Временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняты, следует из поста Росавиации в канале в МАХ.
Как уточнили в федеральном агентстве воздушного транспорта, авиагавани вновь приступили к приему и отправке гражданских самолетов.
Меры, обусловленные обеспечением безопасности полетов, были объявлены в аэровокзалах ранним утром 13 мая. Спустя примерно 1,5 часа Внуково перешел на усиленный режим работы из-за временных ограничений и предупредил о вынужденной корректировке расписания.
Позднее к вышеуказанным аэропортам присоединился Шереметьево, который начал принимать воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами. При этом рейсы на вылет обслуживались без ограничений. Сейчас авиагавань работает в обычном режиме.
Запреты вводились на фоне подлетов дронов к Москве. Всего к настоящему моменту силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить два беспилотника.