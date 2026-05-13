13 мая, 09:13

Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропортах Внуково и Домодедово

Временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняты, следует из поста Росавиации в канале в МАХ.

Как уточнили в федеральном агентстве воздушного транспорта, авиагавани вновь приступили к приему и отправке гражданских самолетов.

Меры, обусловленные обеспечением безопасности полетов, были объявлены в аэровокзалах ранним утром 13 мая. Спустя примерно 1,5 часа Внуково перешел на усиленный режим работы из-за временных ограничений и предупредил о вынужденной корректировке расписания.

Позднее к вышеуказанным аэропортам присоединился Шереметьево, который начал принимать воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами. При этом рейсы на вылет обслуживались без ограничений. Сейчас авиагавань работает в обычном режиме.

Запреты вводились на фоне подлетов дронов к Москве. Всего к настоящему моменту силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить два беспилотника.

