Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 11:18

Происшествия

Пожар вспыхнул на астраханском ГПЗ после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Астраханской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Игоря Бабушкина.

По информации МЧС России, возгорание будет ликвидировано в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения воздуха в Астрахани не наблюдается, жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет, рассказал Бабушкин.

Он уточнил, что все беспилотники противника были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на подлете к Астраханской области.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских дронов на подлете к Ярославлю. Фрагменты одного сбитого аппарата попали на промышленный объект. В результате инцидента никто из граждан не пострадал, уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика