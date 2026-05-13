Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 11:21

Технологии

Владельцам старых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco стало доступно обновление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Xiaomi выпустила обновление HyperOS для смартфонов линеек Xiaomi, Redmi и Poco, которые были официально сняты с программной поддержки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на GizmoChina.

Несмотря на статус EOL, означающий прекращение выпуска обновлений операционной системы и исправлений безопасности, устройства получили патчи, которые устраняют критические ошибки и повышают стабильность системы.

Уточняется, что Xiaomi не в первый раз делает исключения для отдельных моделей, продолжая выпускать обновления при обнаружении серьезных проблем или необходимости дополнительной оптимизации программного обеспечения (ПО).

Среди устройств, получивших обновление, – Xiaomi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K60e, Redmi Note 11 Pro+, Poco F4 и Poco F4 GT.

Компания не раскрывает полный список исправлений, но отмечает, что обновление направлено на устранение критических сбоев и улучшение общей стабильности работы устройств. Пользователи могут проверить наличие новой версии ПО через стандартное меню настроек смартфона.

Ранее сообщалось, что кнопочный Nokia 1100, поступивший в продажу в 2003 году, был признан самым продаваемым телефоном за всю историю существования мобильных устройств. Отмечалось, что модель разошлась тиражом 250 миллионов экземпляров.

Читайте также


технологии

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика