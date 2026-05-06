06 мая, 17:59

Bloomberg: Apple объединится с Intel и Samsung для выпуска процессоров

Корпорация Apple планирует объединиться с Intel и Samsung для производства процессоров в США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, технологические гиганты обсуждают запуск производства процессоров для гаджетов компании Тима Кука. В случае достижения соглашения Intel и Samsung будут производить полупроводниковое оборудование в США, а Apple может получить резервный канал поставок.

Кроме того, источники указали на желание Apple улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа за счет локализации производства.

Еще в 2025 году производитель iPhone и Mac инвестировал в Intel, а сама компания несколько лет производила все процессоры для компьютеров Mac. Samsung также привлекалась для выпуска чипов для смартфонов iPhone.

Журналисты отмечают, что Apple предпочитает иметь как минимум двух поставщиков для любого основного компонента, так как это дает компании рычаги влияния в вопросах цены и защиту от сбоев. Однако компания обеспокоена качеством оборудования.

Ранее сообщалось, что Apple столкнулась с инженерными трудностями при разработке раскладного iPhone Fold. Из-за этого поставки данной модели были сдвинуты на неопределенный срок. При этом официально разработчики заявляли, что хотят сделать "самый тонкий и бесшовный" складной телефон в мире.

