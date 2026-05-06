Минфин возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 8 мая

Минфин России намерен возобновить покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 8 мая по 4 июня. Ежедневный объем операций будет составлять 5,8 миллиарда рублей, следует из заявления пресс-службы ведомства.

На эти цели планируется направить 110,3 миллиарда рублей. В эту сумму войдут дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета за май, а также операции, отложенные на март и апрель.

Министерство отказалось от операций по бюджетному правилу в течение двух последних месяцев в связи с корректировками цены отсечения на нефть. При этом в зимние месяцы ведомство продавало валюту и золото на 192,1 миллиарда и 226,8 миллиарда рублей соответственно.

В свою очередь, Центробанк с учетом корректировки объема операций в первом квартале ежедневно покупал иностранную валюту и золото на 4,62 миллиарда. Однако с 8 мая по 4 июня регулятор снизит дневной объем покупки до 1,18 миллиарда.

Ранее БР убрал информацию об операциях экспортеров с валютой на рынке из обзора рисков финансовых рынков за март 2026 года. При этом в документе, актуальном на февраль, такие сведения имелись.

В частности, в феврале крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 31% – до 3,5 миллиарда долларов. Это произошло из-за снижения цены на нефть в тот период.

