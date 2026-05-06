Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 16:56

Экономика

Минфин возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 8 мая

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин России намерен возобновить покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 8 мая по 4 июня. Ежедневный объем операций будет составлять 5,8 миллиарда рублей, следует из заявления пресс-службы ведомства.

На эти цели планируется направить 110,3 миллиарда рублей. В эту сумму войдут дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета за май, а также операции, отложенные на март и апрель.

Министерство отказалось от операций по бюджетному правилу в течение двух последних месяцев в связи с корректировками цены отсечения на нефть. При этом в зимние месяцы ведомство продавало валюту и золото на 192,1 миллиарда и 226,8 миллиарда рублей соответственно.

В свою очередь, Центробанк с учетом корректировки объема операций в первом квартале ежедневно покупал иностранную валюту и золото на 4,62 миллиарда. Однако с 8 мая по 4 июня регулятор снизит дневной объем покупки до 1,18 миллиарда.

Ранее БР убрал информацию об операциях экспортеров с валютой на рынке из обзора рисков финансовых рынков за март 2026 года. При этом в документе, актуальном на февраль, такие сведения имелись.

В частности, в феврале крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 31% – до 3,5 миллиарда долларов. Это произошло из-за снижения цены на нефть в тот период.

Минфин РФ возобновит покупки иностранных активов и золота в рамках бюджетного правила

Читайте также


экономика

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика