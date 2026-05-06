Обрушение кровли колледжа в Екатеринбурге произошло из-за трещины в покрытии

Фото: МАХ/Baza

Частичное обрушение крови в колледже технологий и предпринимательства в Екатеринбурге на улице Умельцев произошло из-за трещины в покрытии. В результате никто не пострадал, сообщила региональная прокуратура в МАХ.

Инцидент произошел около 16:30 в помещении спортивного зала. Там обрушились сразу несколько плит перекрытия. Студенты и сотрудники в это время в зале не находились.

На место выехал прокурор Чкаловского района Константин Паначев. Он будет координировать действия правоохранителей и спасательных служб. Прокуратура уже начала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований безопасности, защиты жизни и здоровья учащихся.

Ранее в Махачкале загорелся жилой дом. В результате часть кровли обрушилась, повредив соседние строения. Огонь распространился по всей площади крыши. Сотрудники МЧС успешно эвакуировали из здания 75 человек, включая 24 ребенка, никто из которых не пострадал.