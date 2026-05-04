Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 10:16

Происшествия

Тела 8 человек достали из-под завалов на угольном разрезе на Колыме

Фото: МАХ/"Сергей Носов"

Тела всех 8 человек извлекли из-под завалов на Кадыкчанском угольном разрезе. Горноспасательные работы завершены, сообщает RT со ссылкой на замначальника главка МЧС России по Магаданской области Вячеслава Козлова.

По его информации, погибшими оказались сотрудники угольного предприятия. Больше людей под завалами нет. С родственниками погибших проводится работа.

Всего с начала спасательной операции на Кадыкчанском разрезе разобрали и вывезли свыше 15 тысяч кубометров горных масс.

Обрушение рудника в Сусуманском городском округе на угольном разрезе Кадыкчанском произошло 30 апреля. На месте ЧП работали пожарные, горноспасатели и врачи.

Как рассказал гендиректор угольного разреза Александр Нестерович, горная масса обрушилась из-за схода селя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

