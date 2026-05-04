Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 10:05

Мэр Москвы

Собянин: мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице появятся новые мемориальные доски в память о Героях Советского Союза – участниках Великой Отечественной войны и военных конфликтов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Доску в честь капитана первого ранга Сергея Решетова установят по адресу улица Девятая Рота, дом 2, корпус 2. С началом войны он был направлен в Каспийское высшее военно-морское училище, однако после первого курса оказался на Северо-Кавказском фронте.

В 1944 году Решетов окончил курсы младших лейтенантов 3-го Украинского фронта. Особо отличился при форсировании Дуная – одним из первых переправился с ротой через реку и организовал оборону на захваченном плацдарме.

Мемориальная доска военному разведчику Ладо Давыдову появится на улице Космонавтов, дом 12. Он добровольно вступил в Красную армию в августе 1942 года, воевал на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах, участвовал в обороне Краснодара и битве за Кавказ. На 1-м Прибалтийском фронте отличился при форсировании Западной Двины – в бою за деревню Шарипино захватил важные штабные документы противника.

Еще одна доска будет установлена в память о генерал-полковнике авиации Василии Решетникове по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом 25. Он поступил на службу в Красной армии в 1936 году, а вскоре прошел подготовку в авиационной школе. С декабря 1941 года и до конца Великой Отечественной войны находился на передовой, где в составе экипажа бомбардировщика Ил-4 совершил 307 боевых вылетов.

Также мемориальная доска дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации Сергею Денисову появится во Вспольном переулке, дом 16, строение 2. Он участвовал в Гражданской войне в Испании, советско-финской кампании, а также в Курской битве и Битве за Днепр.

Кроме того, доску генерал-полковнику Валерию Востротину установят на Садовнической улице, дом 25. Он проходил службу в Вооруженных силах СССР с 1971 года, участвовал в боевых действиях в Афганистане, где был тяжело ранен, а позже командовал 345-м гвардейским парашютно-десантным полком.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся патриотический клуб "Город героев Москва", объединивший молодежь, ветеранов боевых действий, сотрудников ведомственных структур и граждан, отмеченных высокими государственными наградами.

Главной задачей клуба стало живое общение с подрастающим поколением. При содействии активистов направления "Молодежь Москвы. Город героев" участники смогут разрабатывать и реализовывать патриотические проекты на городском уровне.

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика