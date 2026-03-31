Патриотический клуб "Город героев Москва" объединил ветеранов СВО и молодежь

В феврале в Москве открылся патриотический клуб "Город героев Москва", объединивший молодежь, ветеранов боевых действий, сотрудников ведомственных структур и граждан, отмеченных высокими государственными наградами, передает портал мэра и правительства столицы.

Главной задачей клуба стало живое общение с подрастающим поколением. При содействии активистов направления "Молодежь Москвы. Город героев" участники смогут разрабатывать и реализовывать патриотические проекты на городском уровне.

Как отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, патриотическое воспитание предполагает постоянное взаимодействие с людьми, чей личный опыт – пример служения Отечеству.

Для столичной молодежи активисты регулярно организуют "Диалоги с героями", исторические диктанты, кинопоказы, спортивные занятия с ветеранами спецоперации и мастер-классы. Созданный клуб объединил специалистов из разных сфер и ветеранов, чтобы не только воплощать свои проекты, но и привлекать их семьи к участию в городской жизни.

Одним из членов клуба и постоянным гостем открытых диалогов с молодежью стал Денис Анищенко – ветеран боевых действий, участник СВО и кавалер ордена Мужества. После школы он 7 месяцев проходил срочную службу, в 2021 году заключил контракт, а с началом СВО отправился в зону боевых действий. Примером для него стал школьный учитель ОБЖ – участник конфликта в Афганистане, человек чести и достоинства, по словам Анищенко.

После ранения и возвращения к мирной жизни он стал руководителем казачьего клуба "Атаман", где занимается военно-патриотической подготовкой молодежи: физической подготовкой, тактической медициной и управлением БПЛА.

Флагманским направлением стала работа с беспилотниками – она вызывает наибольший интерес у молодежи и сочетает воспитательную и прикладную составляющие. В 2026 году основной акцент сделан на подготовку команды к всероссийским соревнованиям в сентябре на базе Российского университета спецназа.

Самыми ценными качествами для работы с молодежью Анищенко считает ответственность, умение управлять коллективом, выстраивать подготовку и добиваться выполнения поставленных задач. Он убежден, что тот, кто способен организовать боевой расчет, может выстроить и работу молодежного коллектива, понимая ценность дисциплины и личного примера.

При этом взаимодействие с детьми и подростками требует особых знаний – они, по его словам, "очень тонкий инструмент". Военный опыт важен как база, но обязательно должен дополняться пониманием возрастной специфики и наставнической ответственности.

По его мнению, сегодня "герой" – это не только тот, кто проявил себя в экстремальных обстоятельствах, но и человек с внутренним нравственным стержнем: верный, ответственный, мужественный, готовый защищать близких, страну и ценности. Героизм проявляется и в повседневной жизни – в умении держать слово, брать на себя ответственность, быть опорой и не уходить от трудных задач.

Быть патриотом важно, подчеркнул он, потому что только любящие Родину способны развивать страну и приумножать наследие предков.

В 2025 году Анищенко стал лауреатом национальной премии "Патриот" за вклад в гражданско-патриотическое воспитание. Сейчас он получает педагогическое образование и видит в этом свое дальнейшее предназначение в роли наставника.

Ранее сообщалось, что с момента запуска в марте 2020 года проект "Молодежь Москвы" провел более 7 тысяч мероприятий и помог реализовать более 3,5 тысячи инициатив жителей столицы. Проект предлагает 8 направлений для личностного и профессионального развития. Среди них – "Карьера", "Спорт", "Город героев", "Дружба", "Креатив", "Развитие", "События" и "Команда".