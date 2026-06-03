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03 июня, 15:48

Экономика

Внебиржевой курс доллара превысил отметку 74 рубля впервые с 12 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара на внебиржевом рынке поднялся выше 74 рублей впервые с 12 мая, следует из данных торгов.

К 15:19 по московскому времени американская валюта прибавила 1,09 рубля и достигла отметки 74,06 рубля.

Ранее СМИ сообщали, что с начала апреля рубль укрепился к доллару на 12%, показав лучшую динамику среди мировых валют. Курс опустился до минимума с февраля 2023 года. Такую динамику журналисты связали с высокими ценами на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Российская валюта укрепляется второй год подряд, несмотря на прогнозы экономистов. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о завышенном курсе валюты.

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