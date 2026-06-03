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03 июня, 15:14

Политика

Захарова назвала письмо Зеленского Трампу о дефиците ПВО плацебо для украинцев

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского к главе Белого дома Дональду Трампу о дефиците снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО) является "пустышкой с эффектом плацебо для украинцев". Такое мнение высказала на ПМЭФ представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

"Это не про рейтинг, это не про реноме… вот этот образ, который пытается формировать Зеленский. Нужно что-то им подсунуть <...>, какую-то историю рассказать, чтобы просто отсрочить неминуемое", – добавила дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский направил Трампу и членам конгресса США срочное письмо, в котором указал на критическую нехватку ракет для систем ПВО. Он отметил, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны (ПРО). Речь, в частности, о ракетах PAC-3 для систем Patriot.

Также указана недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который был запущен США и НАТО в августе 2025 года для поставок вооружений за счет взносов стран – членов Альянса. Зеленский в письме призвал Трампа нарастить поставки.

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет уклонился от ответа на вопрос о возможности увеличения поставок Украине ракет для американских зенитных комплексов Patriot. Во время общения с прессой в посольстве США в Сингапуре он подчеркнул, что американские власти оказали Киеву всю помощь, на которую были способны.

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