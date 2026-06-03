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03 июня, 15:35

Шоу-бизнес

Максим Галкин посетил концерт Верки Сердючки на Кипре

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) посетил на Кипре концерт украинского артиста и юмориста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Галкин находился на арене в VIP-зоне. По словам очевидцев, во время исполнения Сердючкой песни "Дольче Габбана" юморист смотрел в телефон.

Выступление Сердючки в городе Лимасоле завершало его весенний европейский тур. Стоимость билетов на концерт составляла от 85 до 100 евро.

Журналисты обратили внимание, что на концерте были слушатели с украинскими флагами. Выступление артист завершил, традиционно сняв звезду и произнеся украинский националистический лозунг на русском языке.

Ранее брат юмориста Дмитрий Галкин обратился в суд с иском к изданию Life.ru о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом послужила статья под заголовком "Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима". В ней, по мнению истца, изложены не соответствующие действительности сведения. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября.

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