Московские школьники сняли вертикальный сериал в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Столичные школьники приняли участие в создании 30-серийного вертикального сериала в кинопарке "Москино". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ученики медиаклассов работали на площадке вместе с профессиональной съемочной группой и попробовали себя в ролях режиссера, сценариста, актера, оператора, постановщика и линейного продюсера. В съемках участвовали 16 школьников из шести столичных школ: № 625, 2054, 1468, 1517, 1811 "Восточное Измайлово" и "Покровский квартал".

"Сегодня медиаклассы открыты в 145 школах столицы – это более 30% всех школ города, в них обучаются около 6 тысяч учеников. Ребята регулярно посещают мастер-классы ведущих журналистов, сценаристов, медиаменеджеров и продюсеров, создают собственные проекты, репортажи, сюжеты, лонгриды, разрабатывают рекламу и снимают кино", – рассказала Ракова.

Сценарий драмы написала выпускница Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Натела Кордзахия, чья работа была отмечена в коротком метре на Каннском фестивале. Каждая серия длится около 1,5 минуты. Вертикальные микродрамы снимают в соотношении сторон 9:16 – это формат, адаптированный для просмотра на мобильных устройствах.

Микродраму покажут на Московской международной неделе кино. Мероприятие состоится с 24 по 30 августа.

Неделя кино охватит десятки площадок столицы: кинопарк и кинозавод "Москино", кинотеатры одноименной сети и "Художественный", а также популярные пространства, по которым будет курсировать мобильный кинотеатр. В дискуссиях примут участие профессионалы из России и других стран, в числе которых Индия, Таиланд, Турция. Деловые мероприятия проведут на кинозаводе "Москино".