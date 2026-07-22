Шохин заявил о риске "осенних банкротств" из-за сохранения ключевой ставки ЦБ

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Сохранение ключевой ставки Центробанка на текущем уровне может спровоцировать волну банкротств осенью 2026 года из-за накопления негативных факторов в экономике. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"В рамках опросов членов РСПП мы фиксируем сжатие спроса, аналогичные оценки есть и у других деловых объединений, при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. Так что сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски "осенних банкротств", – пояснил он.

Особенно уязвимыми, по его мнению, оказались импортозамещающие проекты. Высокая инвестиционная активность прошлых лет, подкрепленная дорогими заемными средствами, совпала с торможением экономики. Теперь предприятия столкнулись не с проблемами закупки и запуска оборудования, а с отсутствием заказов на готовую продукцию.

В частности, внутренние потребители сворачивают инвестпрограммы из-за дорогих кредитов, а иностранные конкуренты, имея доступ к дешевым деньгам и субсидиям, демпингуют на рынке.

"В результате наиболее активные компании рискуют остаться без сбыта, а значит – без окупаемости. Их потеря создает риски не только для текущих поставок, но и для достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе", – сказал глава РСПП.

Шохин также назвал очевидным фактором "заморозку" инвестиционной активности. По его словам, текущий всплеск инвестиций в статистике связан в основном с вынужденными восстановительными работами, а не с развитием.

В этом контексте бизнес ожидает снижения ключевой ставки, но также готовится к различным сценариям, включая возможность ее сохранения на текущем уровне. Он отметил, что замедление инфляции и снижение кредитной активности уже создали реальные условия для ее смягчения.

"Надеемся на лучшее, в том числе с учетом слов президента России о снижении ключевой ставки. РСПП полностью разделяет и поддерживает этот подход главы государства: снижение ключевой ставки должно быть именно естественным процессом, синхронизированным с реальной макроэкономической динамикой", – сказал глава РСПП.

Вместе с тем Шохин перечислил аргументы, которые могут склонить ЦБ к сохранению ставки на заседании совета директоров 24 июля. Среди них – серьезный ценовой шок на рынке топлива, а также возможный рост дефицита федерального бюджета в 2026 году.

В настоящее время ключевая ставка остановилась на уровне 14,25% годовых. Такое решение было принято на заседании Банка России в июне.

Снизить показатель удалось благодаря небольшому замедлению инфляции. Сейчас же, как указывал регулятор, возможности для дальнейшего снижения ставки существенно сузились.

Однако эксперты предполагают, что на будущем совете показатель упадет на 0,25%. По мнению специалиста по финансовому рынку Николая Солабуто, ЦБ продолжит придерживаться политики постепенного снижения в соответствии с недавним заявлением Владимира Путина.

