В Туве легковой автомобиль столкнулся с бензовозом и взорвался

Фото: МАХ/"МВД по Республике Тыва"

В Туве легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, после чего загорелся и взорвался. В результате погибли все находившиеся в машине, сообщила пресс-служба управления МДВ РФ по Республике Тыва.

По предварительным данным, ДТП произошло в районе поворота на село Сесерлиг на 780-м километре федеральной автодороги Р-257 "Енисей". Число погибших и пострадавших уточняется.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Ранее ДТП произошло на 356-м километре трассы Волгоград – Астрахань. Женщина-водитель Ford Focus не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrolet Niva. В результате погибли водитель Chevrolet и три пассажира. Водитель Ford и еще один пассажир получили ранения, их госпитализировали.

