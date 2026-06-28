Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 18:59

Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Астраханской области

Фото: 30.mchs.gov.ru

В Астраханской области в результате аварии погибли четыре человека, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УМВД России по региону.

Предварительно, столкновение произошло на 356-м километре автодороги Волгоград – Астрахань. Женщина 2004 года рождения, которая находилась за рулем Ford Focus, не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrolet Niva, которым управлял мужчина 1966 года рождения.

Погибли мужчина, а также три пассажира. Помимо этого, водитель Ford Focus и один пассажир получили ранения, их госпитализировали. Проверку проводит госавтоинспекция Харабалинского района.

Ранее автомобиль съехал в кювет под Красноярском. Согласно данным МВД, с управлением не справилась 42-летняя женщина, находящаяся за рулем. Женщина погибла, а трое детей получили ранения.

Читайте также


происшествиярегионыДТП

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика