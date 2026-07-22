В Пуэрто-Рико нашли обломки самолета, затонувшего 74 года назад

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Фонд Air Sea Heritage Foundation совместно с другими организациями обнаружил обломки самолета Clipper Endeavor, разбившегося у побережья Пуэрто-Рико в 1952 году. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Discovery Channel.

Лайнер потерпел крушение 11 апреля 1952 года. На его борту находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. Самолет вылетел из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, но через несколько минут после взлета у него отказал двигатель. Пилот был вынужден сажать машину на воду.

Несмотря на наличие спасательных плотов и жилетов, выжили только 17 человек. Остальные не смогли покинуть салон из-за паники, незнания правил безопасности и языкового барьера. Воздушное судно затонуло менее чем за три минуты. Его местонахождение оставалось неизвестным на протяжении 74 лет.

В июне исследователи обнаружили самолет с помощью автономного подводного дрона. Обломки лежат на глубине около 610 метров у северного побережья Пуэрто-Рико, однако поднимать Clipper Endeavor не планируют.

Катастрофа привела к изменениям в авиационных стандартах. Например, с тех пор в правила вошли требования демонстрировать расположение аварийных выходов и объяснять, как пользоваться спасательным жилетом.

Ранее частный самолет врезался в несколько автомобилей во время аварийной посадки на дороге в американском штате Джорджия. Инцидент произошел в городе Гейнсвилл. В результате несколько человек получили легкие ранения. СМИ сообщали о 4 пострадавших: 2 водителях и 2 находившихся на борту самолета.