В ГД внесли проект о модернизации института бизнес-омбудсмена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли законопроект, направленный на модернизацию института уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект внесен спикером ГД Вячеславов Володиным, первым вице-спикером Александром Жуковым, главой думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным и руководителем думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым.

Законопроект предлагает уточнить определение уполномоченного как "лица, осуществляющего свою деятельность в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами".

Кроме того, документ возлагает финансовое и материально-техническое обеспечение работы бизнес-омбудсмена на автономную некоммерческую организацию (АНО), одним из учредителей которой является государство. Бизнес-омбудсмен должен быть председателем наблюдательного совета этой организации.

По мнению авторов документа, участие уполномоченного по защите прав предпринимателей в наблюдательном совете АНО обеспечит выработку сбалансированных решений по системным вопросам в области развития предпринимательства. Организация будет определяться решением президента и финансироваться за счет средств бюджета.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет уполномоченным по правам предпринимателей. При этом свою должность в РСПП он сохранит.

Политик уточнил, что институт бизнес-омбудсмена в стране останется, но приобретет другую форму. Это, указал он, будет не государственный институт или институт госслужбы, а, возможно, общественная должность.