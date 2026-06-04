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04 июня, 09:20

Мэр Москвы

Мэр Москвы продлил на 10 лет статус технопарка "Физтехпарку"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Статус технопарка продлен площадке "Физтехпарк" в районе Северном еще на 10 лет, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Это один из первых технопарков, получивших право на налоговые льготы в 2016 году. Он специализируется на информационно-коммуникационных технологиях, научных исследованиях и инновационных разработках в сфере высоких технологий", – добавил мэр.

В настоящее время в технопарке зарегистрировано 65 компаний-резидентов и свыше 1 тысячи сотрудников. На площадке трудятся разработчик программного обеспечения (ПО) "Киберпротект", компания-разработчик ПО "БИТРУ" и разработчик платформы для цифровой трансформации предприятий "Колловэар".

В планах на ближайшие 10 лет – модернизация инфраструктуры технопарка. Это необходимо для масштабирования инновационных проектов, развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и прорывных научных разработок.

Сейчас в столице существует уже 53 технопарка. С 2016 года объем инвестиций в их развитие составил порядка 198 миллиардов рублей, указал Собянин. На 1 рубль налоговых льгот приходится порядка 13 рублей частных инвестиций.
 
Ранее мэр рассказывал, что в Москве разработаны уникальные меры поддержки, направленные на развитие высокотехнологичной промышленной инфраструктуры и массовое производство передовых изделий. По итогам прошлого года предприятия города привлекли более 100 миллиардов рублей инвестиционных кредитов на развитие и расширение благодаря Фонду поддержки промышленности и предпринимательства.

Собянин: в Москве создан высокотехнологичный телевизионный комплекс

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