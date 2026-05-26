Собянин: Москва продолжает поддерживать масштабные инвестиционные проекты

Москва продолжает поддерживать инвесторов, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"С 2016 года предприниматели, строящие транспортные узлы, гостиницы, спортивные, медицинские, промышленные и другие важные для Москвы объекты, получают земельные участки в аренду, а город – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет", – написал он.

С 2022 года для таких инвесторов столица предоставляет землю по льготной арендной ставке – 1 рубль в год.

В прошлом году в рамках МаИП в Москве построили 15 новых высокотехнологичных производств. Например, в Очаково-Матвеевском открыли первый в столице пищевой технопарк "Рябиновая 44", а в Дмитровском расширили мощности Лианозовского молочного комбината.

В Косино-Ухтомском районе было возведено мебельное производство "Илкон", а в Капотне появилось современное производство бетона "Альфа".

В этом году в городе планируется завершить строительство еще около 464 тысяч квадратных метров производственных площадей, где появится более 10,2 тысячи рабочих мест. Для этого инвесторы получат почти 83 гектаров земли, добавил Собянин.

С начала 2026 года в столице стартовала активная фаза реализации 7 масштабных инвестиционных проектов. В результате в городе появятся объекты общественно-деловой, медицинской, образовательной и промышленной инфраструктуры. Проекты расположены в четырех округах: Юго-Восточном, Западном, Северо-Восточном и Троицком.

