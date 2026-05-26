Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 09:17

Мэр Москвы

Собянин: Москва продолжает поддерживать масштабные инвестиционные проекты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва продолжает поддерживать инвесторов, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"С 2016 года предприниматели, строящие транспортные узлы, гостиницы, спортивные, медицинские, промышленные и другие важные для Москвы объекты, получают земельные участки в аренду, а город – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет", – написал он.

С 2022 года для таких инвесторов столица предоставляет землю по льготной арендной ставке – 1 рубль в год.

В прошлом году в рамках МаИП в Москве построили 15 новых высокотехнологичных производств. Например, в Очаково-Матвеевском открыли первый в столице пищевой технопарк "Рябиновая 44", а в Дмитровском расширили мощности Лианозовского молочного комбината.

В Косино-Ухтомском районе было возведено мебельное производство "Илкон", а в Капотне появилось современное производство бетона "Альфа".

В этом году в городе планируется завершить строительство еще около 464 тысяч квадратных метров производственных площадей, где появится более 10,2 тысячи рабочих мест. Для этого инвесторы получат почти 83 гектаров земли, добавил Собянин.

С начала 2026 года в столице стартовала активная фаза реализации 7 масштабных инвестиционных проектов. В результате в городе появятся объекты общественно-деловой, медицинской, образовательной и промышленной инфраструктуры. Проекты расположены в четырех округах: Юго-Восточном, Западном, Северо-Восточном и Троицком.

Сергей Собянин рассказал о реализации МаИП в Москве

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика