26 мая, 11:47

Происшествия

В ТиНАО задержан мужчина, напавший на мотоциклиста с ножом

Фото: MAX/"Столичный СК"

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Внукова, который едва не убил мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, ночью 26 мая 2026 года пьяный мужчина находился на стоянке у жилого дома в районе Внуково. На почве вспыхнувшей личной неприязни он ударил ножом одного из стоявших на парковке мотоциклистов прямо в голову. Потерпевший оказал активное сопротивление.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и другие экспертизы. Инцидент квалифицирован как покушение на убийство – часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ.

Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение ведомства, с ним проводятся следственные действия.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

