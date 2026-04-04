04 апреля, 20:30

Происшествия

В Москве задержали мужчину, убившего знакомого в ходе пьяной ссоры

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

На юго-западе Москвы задержан мужчина, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля в квартире жилого дома на улице Кадырова. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). С задержанным проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее схожий инцидент произошел в подмосковном Щелково. В квартире в поселении Юность между двумя местными жителями, распивающими алкоголь, случился словесный конфликт, переросший в поножовщину.

В результате пострадавший 1988 года рождения был доставлен в больницу. Полицейские задержали виновника, которым оказался мужчина 1984 года рождения. Против него возбудили уголовное дело.

